В Ливии освободили из плена группу россиян

Группа россиян освобождена из плена в Ливии. Они направляются в Россию. Об этом сообщил в субботу, 2 января, член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена», - написал Малькевич на странице своего канала.

Он уточнил, что среди освобожденных трое россиян и один украинец. По его словам, люди были похищены несколько недель назад. Сложнейшая работа по освобождению проводилась совместно с дипломатами. Малькевич выразил огромную благодарность заместителю главы МИД России, специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, «организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей».

Ранее Александр Малькевич сообщал, что освобождены двое россиян Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые были задержаны в Ливии в мае 2019 года.