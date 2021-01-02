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В Ливии освободили из плена группу россиян

Тамара Астапенкова
19:57 02.01.2021
По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, самолет с освобожденными гражданами направился в Россию.
В Ливии освободили из плена группу россиян
© Фото: pixabay

Группа россиян освобождена из плена в Ливии. Они направляются в Россию. Об этом сообщил в субботу, 2 января, член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена», - написал Малькевич на странице своего канала.

Он уточнил, что среди освобожденных трое россиян и один украинец. По его словам, люди были похищены несколько недель назад. Сложнейшая работа по освобождению проводилась совместно с дипломатами. Малькевич выразил огромную благодарность заместителю главы МИД России, специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, «организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей».

Ранее Александр Малькевич сообщал, что освобождены двое россиян Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые были задержаны в Ливии в мае 2019 года.

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