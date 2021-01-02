Прививочный сертификат и модернизация здравоохранения: о чем говорил глава Минздрава с врачами и пациентами в Твери

Глава Минздрава Михаил Мурашко отправился с инспекцией в Тверь, где посетил медицинские учреждения. Он побывал в Центре обработки вызовов системы 112, в который за два дня 2021 года поступило более трех тысяч звонков.

В Центре на обработку обращения уходит около 30 секунд. Пока специалист уточняет все данные, в это же время формируется бригада оперативной службы.

«Служба спасения работает круглосуточно. И на нее можно дозвониться, даже если на телефоне нет денег или нет симки», - рассказал начальник Центра обработки вызовов 112 Тверской области Михаил Борчков.

Сбои в работе скорой помощи минимальные. Выездные бригады занимаются тяжелыми случаями, а тех, чья жизнь вне угрозы, консультируют по телефону. Благодаря новейшему программному обеспечению, все внимание специалистов сосредоточено на пациентах, а «бумажную» работу выполняет компьютер.

И это лишь базовые преимущества, которые получают медучреждения в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Михаилу Мурашко на практике показали первые достижения новых реформ, продемонстрировали новое оборудование. Глава Минздрава поговорил с врачами, поинтересовался хватает ли им машин.

Рабочий визит Мурашко был расписан поминутно. Но министр, доктор медицинских наук, облачился в халат и направился в реанимационное отделение. Он лично осмотрел больных, изучил историю болезни и дал рекомендации. Затем отправился в красную зону.

По словам Мурашко, в стране уже вакцинировались от коронавируса 800 тысяч человек. И теперь они смогут получить официальный документ о прививке.

«На сайте госуслуги, в личном кабинете, тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный прививочный сертификат о прохождении прививки от коронавируса» , - объяснил глава Минздрава.

Год в условиях пандемии буквально заново выстроил систему здравоохранения, сделав ее еще крепче.

«Формирование вертикальных интегрированных систем для того, чтобы пациент попадал в поле сопровождения. Сейчас эта система внедряется для онкологии, разрабатывается для кардиологических больных», - рассказал Мурашко.

Для медицинских работников привычно учиться на протяжении всей службы. Например, теперь в Твери фельдшеры оттачивают свои навыки в новейших учебных модулях.