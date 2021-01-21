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Москва смягчила введенные из-за COVID-19 ограничения

Алена Миронова
09:54 21.01.2021
К обычному режиму работы возвращаются колледжи, спортивные школы, детские досуговые учреждения. Возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры.
Москва смягчила введенные из-за COVID-19 ограничения
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что в настоящий момент наблюдается некоторое улучшение статистических данных по COVID-19.

Так, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, спортивные школы, детские досуговые учреждения. Студентам разблокируют транспортные карты.

Возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых мероприятий. При этом количество посетителей не должно составлять выше 50% общей вместимости помещений.

Максимально возможное количество посетителей театров, кинотеатров и концертных залов увеличивается на 25% - до 50% общей вместимости помещения.

Собянин также заявил об отмене ограничений на работу детских развлекательных центров, лагерей, детских комнат. Однако число детей и взрослых также не может превышать половины общей вместимости соответствующих помещений.

В то же время ряд ограничений по-прежнему сохраняет свое действие. Так, в силе остается требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в дистанционный режим работы. Сохраняются также и ограничения на работу кафе, ресторанов, клубов, которые не могут принимать посетителей позднее 23.00. 

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