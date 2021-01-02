Цена биткоина превысила 32 тысячи долларов

Цена биткоина обновила исторический максимум в третий раз за сутки. Таковы данные торгов.

Стоимость самой популярной криптовалюты в субботу, 2 января, в среднем выросла на 9 процентов и превысила отметку в 32 тысячи долларов.

Впервые биткоин резко вырос в цене в середине декабря 2020 года и с тех пор продолжает бить рекорды. Впрочем, как говорят эксперты, стоимость криптовалюты вскоре может начать снижаться из-за празднования Нового года.