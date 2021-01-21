Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Россию Украине

На Украине произошел громкий конфликт между девушкой-блогером и военнослужащим ВСУ из-за видео, которое блогерша опубликовала в соцсети TikTok. В ролике девушка с ником di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из названных им двух стран.

В каждом ответе, выбирая из пар Россия - США, Россия - Белоруссия и Россия - Украина, ее предпочтения остаются на стороне России.

На видеоролик обратил внимание украинский военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан. Уличив в девушку в «постыдном», по его мнению, поступке, он прокомментировал видео словами: «Вот тебе и патриотическое воспитание». Другие украинские радикалы также обратили внимание на то, что ролик был снят еще во время Майдана.

В своем ответе в Instagram девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет только «хайпа». Также блогер пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и подать на него в суд. Девушка также добавила, что данная ситуация рассматривается в Министерства обороны Украины.