Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Россию Украине

Валентина Пескова
09:34 21.01.2021
Военнослужащий ВСУ пристыдил девушку за отсутствии патриотизма, на что она назвала его «позором украинской нации».
Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Россию Украине
© Фото: dr.rubens, instagram
Читайте нас на:

На Украине произошел громкий конфликт между девушкой-блогером и военнослужащим ВСУ из-за видео, которое блогерша опубликовала в соцсети TikTok. В ролике девушка с ником di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из названных им двух стран.

В каждом ответе, выбирая из пар Россия - США, Россия - Белоруссия и Россия - Украина, ее предпочтения остаются на стороне России.

На видеоролик обратил внимание украинский военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан. Уличив в девушку в «постыдном», по его мнению, поступке, он прокомментировал видео словами: «Вот тебе и патриотическое воспитание». Другие украинские радикалы также обратили внимание на то, что ролик был снят еще во время Майдана.

В своем ответе в Instagram девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет только «хайпа». Также блогер пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и подать на него в суд. Девушка также добавила, что данная ситуация рассматривается в Министерства обороны Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.