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Горят дома и гибнут птицы: кадры последствий новогодних салютов

Иван Линдеманн
19:10 02.01.2021
Десять человек, в том числе трое детей пострадали в Москве из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Десять человек, в том числе трое детей пострадали в Москве из-за неосторожного обращения с пиротехникой. А в Омске из-за неправильно установленного фейерверка заряды летели прямо в окна стоящей рядом высотки.

И если там пожара удалось избежать, то в Чите из-за прилетевшей на балкон жилого дома петарды началось возгорание.

А в Риме праздничные развлечения стоили жизни сотням птиц. Фейерверки так напугали скворцов, что они разлетались и врезались в окна, стены домов, линии электропередачи и погибали. Кадры с лежащими на земле птицами опубликовали возмущенные пользователи социальных сетей. Такое поведение своих сограждан многие назвали бесчеловечным.

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