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Байден засучил рукава: чем запомнится первый день работы нового президента США

Игорь Балдин
08:57 21.01.2021
В Вашингтоне Байден одним росчерком пера стирает все четырехлетнее наследие своего предшественника. Первые же подписанные им указы - символичны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Europa Press, Keystone Press Agency, Globallookpress
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У Соединенных Штатов - новый глава, и теперь это уже стало официальным. Не успел Джо Байден принести присягу, как тут же отменил несколько указов своего предшественника. 

На церемонии вступления Байдена в должность президента США небо над Капитолием, Белым Домом и монументом Вашингтону озарялось вспышками салюта. В этом созвездии кого только не было: Том Хэнкс, Леди Гага, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк и Джон Бон Джови, исполняющий песни The Beаtles. Вечер трудного дня завершился так красиво, что инаугурация нового президента страны стала одним самых ярких шоу за всю историю американской политики.

© Greg-Nash,-Consolidated-News-Photos,-Globallookpress

Но главные герои этого шоу - прежний и нынешний американские лидеры. Избранный - принимает поздравления в Вашингтоне. Предыдущий - уже далеко оттуда. Трамп фактически бойкотирует инаугурацию Байдена. В нарушение протокола не приезжает к зданию Конгресса. И пока в Вашингтоне распевается Леди Гага, он уже приземляется в солнечной Флориде.

В это же время в Вашингтоне Байден одним росчерком пера стирает все четырехлетнее наследие своего предшественника. Первые же подписанные им указы - символичны. Строительство стены между США и Мексикой - остановить, миграционные ограничения - смягчить и вернуть Америку в ВОЗ. Всем американцам предписано вновь носить маски.

© Stefani-Reynolds,-CNP,-Globallookpress

При Байдене в большую политику снова возвращается Дженнифер Псаки - та самая, что стала предметом многочисленных шуток еще при Обаме.

«Первый звонок Байден сделает премьеру Канады Трюдо. У меня нет информации о том, будет ли говорить Байден с Путиным, первые звонки будут союзникам - чтобы обсудить проблемы и вызовы стоящие перед нами», - сообщает Дженнифер Псаки в качестве нового пресс-секретаря Белого дома.

Джо Байден в политике - почти полвека, и хорошо чувствует настроение электората. Не потому ли, и это случается впервые в американской истории, он назначает вице-президентом чернокожую женщину - Камаллу Харис? Она также присутствует на его инаугурации. Сидящий тут же Бил Клинтон на торжестве задремал. Правда после отметил: ему все понравилось.

«Я думаю, что практически все, что Байден, Камала и его команда сделали после выборов, было просто идеально», - поделился он потом с журналистами.

Барак Обама, напротив, был бодр и весел - перед тем, как выйти к трибуне, Байден дружески его поприветствовал.

© Kevin-Dietsch,-Keystone-Press-Agency,-Globallookpress

Теперь от всего блока демократов к республиканцу Трампу летят заочные упреки.

«Несколько дней назад мы видели, как насилие сокрушило Капитолий и мы все обьединились под Богом и стали неразделимы для того, чтобы осуществить эту мирную передачу власти, как это происходило на протяжении 200 лет. Я буду президентом для всех американцев, буду бороться за тех, кто за меня не проголосовал так же сильно как за тех, кто проголосовал», - отметил Джо Байден в своей первой речи в качестве главы государства.

С любым же наследием Трампа у Байдена, кажется, пока не очень. Даже в лимузин экс-президента ему сразу сесть не удается - слишком высокий бортик. На этом авто, закрытом плотным кольцом охранников, Байден отправляется в Белый Дом.

© Chris-Kleponis,-Keystone-Press-Agency,-Globallookpress

Там новый президент обнаружит сюрприз от четы Трампов. На удивление - приятный. Письмо. Его содержания новый глава страны не раскрыл, но сказал, что оно получилось «очень великодушным».

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