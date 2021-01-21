Байден засучил рукава: чем запомнится первый день работы нового президента США
У Соединенных Штатов - новый глава, и теперь это уже стало официальным. Не успел Джо Байден принести присягу, как тут же отменил несколько указов своего предшественника.
На церемонии вступления Байдена в должность президента США небо над Капитолием, Белым Домом и монументом Вашингтону озарялось вспышками салюта. В этом созвездии кого только не было: Том Хэнкс, Леди Гага, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк и Джон Бон Джови, исполняющий песни The Beаtles. Вечер трудного дня завершился так красиво, что инаугурация нового президента страны стала одним самых ярких шоу за всю историю американской политики.
Но главные герои этого шоу - прежний и нынешний американские лидеры. Избранный - принимает поздравления в Вашингтоне. Предыдущий - уже далеко оттуда. Трамп фактически бойкотирует инаугурацию Байдена. В нарушение протокола не приезжает к зданию Конгресса. И пока в Вашингтоне распевается Леди Гага, он уже приземляется в солнечной Флориде.
В это же время в Вашингтоне Байден одним росчерком пера стирает все четырехлетнее наследие своего предшественника. Первые же подписанные им указы - символичны. Строительство стены между США и Мексикой - остановить, миграционные ограничения - смягчить и вернуть Америку в ВОЗ. Всем американцам предписано вновь носить маски.
При Байдене в большую политику снова возвращается Дженнифер Псаки - та самая, что стала предметом многочисленных шуток еще при Обаме.
«Первый звонок Байден сделает премьеру Канады Трюдо. У меня нет информации о том, будет ли говорить Байден с Путиным, первые звонки будут союзникам - чтобы обсудить проблемы и вызовы стоящие перед нами», - сообщает Дженнифер Псаки в качестве нового пресс-секретаря Белого дома.
Джо Байден в политике - почти полвека, и хорошо чувствует настроение электората. Не потому ли, и это случается впервые в американской истории, он назначает вице-президентом чернокожую женщину - Камаллу Харис? Она также присутствует на его инаугурации. Сидящий тут же Бил Клинтон на торжестве задремал. Правда после отметил: ему все понравилось.
«Я думаю, что практически все, что Байден, Камала и его команда сделали после выборов, было просто идеально», - поделился он потом с журналистами.
Барак Обама, напротив, был бодр и весел - перед тем, как выйти к трибуне, Байден дружески его поприветствовал.
Теперь от всего блока демократов к республиканцу Трампу летят заочные упреки.
«Несколько дней назад мы видели, как насилие сокрушило Капитолий и мы все обьединились под Богом и стали неразделимы для того, чтобы осуществить эту мирную передачу власти, как это происходило на протяжении 200 лет. Я буду президентом для всех американцев, буду бороться за тех, кто за меня не проголосовал так же сильно как за тех, кто проголосовал», - отметил Джо Байден в своей первой речи в качестве главы государства.
С любым же наследием Трампа у Байдена, кажется, пока не очень. Даже в лимузин экс-президента ему сразу сесть не удается - слишком высокий бортик. На этом авто, закрытом плотным кольцом охранников, Байден отправляется в Белый Дом.
Там новый президент обнаружит сюрприз от четы Трампов. На удивление - приятный. Письмо. Его содержания новый глава страны не раскрыл, но сказал, что оно получилось «очень великодушным».