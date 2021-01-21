Автобус с пассажирами врезался в здание в Электростали

Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали. Пострадали шесть человек.

Авария произошла на улице Тевосяна в 8.10 утра. Следовавший по маршруту рейсовый автобус съехал с проезжей части и врезался в угол кинотеатра «Современник». Всего в автобусе находилось порядка 20 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

В настоящий момент все подробности происшествия уточняются. Как рассказали в пресс-службе областного МВД, по факту произошедшего проводится проверка.