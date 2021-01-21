Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие

Алена Миронова
08:50 21.01.2021
В ходе исследования ученые отобрали 22 белка и замерили их уровни в зараженных клетках легких и трахеи.
Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие
© Фото: Cheng Min, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Исследователи из Китая обнаружили новый белок, с помощью которого коронавирус попадает в клетки легких и бронхов.

Основным путем распространения вируса в организме считают белок АСЕ2. Однако результаты проведенного исследования продемонстрировали, что его экспрессия куда выше в пищеварительных органах и почках, а не в дыхательных путях. В последних, как оказалось, гораздо активнее проявляется рецептор тирозин-протеинкиназы AXL, который и взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. Детали открытия опубликовало издание Cell Research.

В ходе исследования ученые отобрали 22 белка и замерили их уровни в зараженных клетках легких и трахеи. По результатам стало очевидно, что AXL в сравнении с ACE2 показывает избыточную экспрессию в дыхательных тканях, что и способствует проникновению коронавируса в клетки.

Авторы исследования считают, что его результаты показывают неотъемлемую роль AXL в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.