Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие

Исследователи из Китая обнаружили новый белок, с помощью которого коронавирус попадает в клетки легких и бронхов.

Основным путем распространения вируса в организме считают белок АСЕ2. Однако результаты проведенного исследования продемонстрировали, что его экспрессия куда выше в пищеварительных органах и почках, а не в дыхательных путях. В последних, как оказалось, гораздо активнее проявляется рецептор тирозин-протеинкиназы AXL, который и взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. Детали открытия опубликовало издание Cell Research.

В ходе исследования ученые отобрали 22 белка и замерили их уровни в зараженных клетках легких и трахеи. По результатам стало очевидно, что AXL в сравнении с ACE2 показывает избыточную экспрессию в дыхательных тканях, что и способствует проникновению коронавируса в клетки.

Авторы исследования считают, что его результаты показывают неотъемлемую роль AXL в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека.