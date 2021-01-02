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У госпитализированного с COVID-19 Ланового выявили пневмонию

Анна Назайкина
18:21 02.01.2021
Поражение легких составило 5%.
У госпитализированного с COVID-19 Ланового выявили пневмонию
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

У народного артиста СССР Василия Ланового выявили пневмонию, поражение легких составило 5%. Об этом сообщила его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Ранее актер был госпитализирован после сдачи положительного теста на COVID-19.

«Привезли в госпиталь. Сделали КТ, у Василия Семёновича обнаружено поражение 5% процентов (лёгких), поставили диагноз «пневмония», — передает ее слова ТАСС.

У Купченко также благодаря анализу крови был выявлен коронавирус, однако, по ее словам, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас артистка вместе с мужем находится в больнице.

«Его лечат очень щадяще, гармонично, каждый день будут брать анализ крови. Он останется в больнице как минимум на десять дней», — рассказала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Лановой был госпитализирован вместе с супругой после положительного результата исследования на коронавирус. У обоих было обнаружено большое количество антител. По словам Купченко, актер чувствовал себя нормально, однако в связи с его возрастом «решили не рисковать».

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