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Перспектива встречи Путина и Байдена зависит от эпидемической обстановки

Валентина Пескова
07:58 21.01.2021
Как заявил посол России в Вашингтоне, в условиях пандемии говорить о возобновлении очных встреч пока трудно.
Перспектива встречи Путина и Байдена зависит от эпидемической обстановки
© Фото: Patrick Semansky, Consolidated News Photos, Kremlin Pool, Globallookpress
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая в перспективе должна состояться в 2021 году, будет зависеть в том числе от эпидемиологической обстановки в мире в связи с вирусом COVID-19.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, о возобновлении публичных мероприятий и очных встреч на высшем уровне в условиях, когда мир охватила пандемия, пока трудно.

«Мы исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч и возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», - цитирует Антонова РИА Новости.

В любом случае, подчеркнул посол, все планы будут подлежать обсуждению и согласованию с новой администрацией США.

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