Перспектива встречи Путина и Байдена зависит от эпидемической обстановки

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая в перспективе должна состояться в 2021 году, будет зависеть в том числе от эпидемиологической обстановки в мире в связи с вирусом COVID-19.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, о возобновлении публичных мероприятий и очных встреч на высшем уровне в условиях, когда мир охватила пандемия, пока трудно.

«Мы исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч и возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», - цитирует Антонова РИА Новости.

В любом случае, подчеркнул посол, все планы будут подлежать обсуждению и согласованию с новой администрацией США.