В стране и мире Автобус с пассажирами перевернулся под Иваново Тамара Астапенкова Авария произошла в районе населенного пункта Деревеньки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 37.mchs.gov.ru В Ивановской области в районе населенного пункта Деревеньки перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ. «В 17.10 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Ивановская область, Родниковский район, н.п. Деревеньки», - говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус завалился на бок. В результате ДТП погибла женщина, четыре пассажира госпитализированы, передает РИА Новости. Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия выехали 28 человек и 10 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика