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Новые правила обучения школьников вступили в силу

Тамара Астапенкова
17:44 02.01.2021
Теперь в школах перемены должны быть минимум 10 минут.
Новые правила обучения школьников вступили в силу
© Фото: klimkin, Pixabay

В России школы начали работать по новым санитарным правилам, утвержденным Роспотребнадзором. Нормы будут действовать до 2027 года.

Согласно документу, теперь ученики не должны добираться до учебного заведения слишком долго. Школа должна быть в пешей доступности – в 500-800 метрах от дома в городских условиях, и в одном километре в селе. Если дети ходят пешком на большие расстояния, то должен быть организован транспорт.

Если ученики находятся в школе более четырех часов, то им должно быть организовано горячее питание. Также кормить детей будут на экзаменах, которые длятся более четырех часов. Длительность урока не должна превышать 45 минут, а перемены должны идти минимум 10 минут. Ожидания школьниками экзамена не должно превышать 30 минут.

Школы, в целях профилактики переутомления детей, будут организовывать в среду или четверг облегченный день. Согласно новым требованиях, на уроках физкультуры 70% времени должно отводиться непосредственно на выполнение упражнений.

В Роспотребнадзоре запретили использовать в учебных заведениях инфракрасные обогреватели – только центральное отопление. Также в здание должна быть проведена горячая и холодная вода.

Отмечается, что санитарные правила распространяются на детские сады и детские лагеря. Теперь игрушки для детей нужно мыть ежедневно и регулярно стирать кукольную одежду.

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