В музейном комплексе Петрищево состоялся показ фильма «Зоя» о подвиге легендарной партизанки

Жизнь и подвиг легендарной Зои Космодемьянской перенесли на экран. Закрытый показ художественного фильма «Зоя» состоялся в музейном комплексе у деревни Петрищево. Там, где в ноябре 1941 года гитлеровцы казнили юную партизанку.

Действие картины разворачивается за несколько недель до гибели Космодемьянской. По сюжету, который не отступает от реальных событий, вчерашняя школьница уходит добровольцем в диверсионную школу. И, выполняя приказ, попадает в засаду.

По словам исполнительницы главной роли, актрисы Анастасии Мишиной, она пыталась показать не героиню, а юную девушку, которая делает главный в своей жизни выбор.

Зоя Космодемьянская прошла через пытки, но не выдала своих товарищей. В годы Великой Отечественной она стала первой женщиной Героем Советского Союза. В широкий прокат фильм «Зоя» выйдет в конце января.