МЧС РФ провело учения под Владимиром по оказанию помощи пострадавшим в зимнее время

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Владимирской области провели показательные учения для демонстрации возможностей аварийно-спасательной техники, обладающей повышенной проходимостью и позволяющей оперативно спасти пострадавших в условиях плотного снежного покрова.

По легенде занятий в зимнем лесу заблудился турист. Мужчина замерз и не мог передвигаться самостоятельно. Специалистам МЧС было необходимо эвакуировать пострадавшего, но добраться до него оказалось возможным только через лесную местность по снежному покрову, высота которого достигала немалых значений.

Для работы в таких условиях сотрудники МЧС применяют особую технику. В первую очередь, это техника на гусеничном ходу высокой проходимости. Во-вторых, снегоходы, приспособленные для езды по снегу. И, в-третьих, так называемые сани-волокуши, которые позволяют транспортировать пострадавшего по сугробам.

В ходе учений условно заблудившийся человек был оперативно эвакуирован из лесной местности, и ему была оказана необходимая помощь.