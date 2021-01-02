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Украина почти на 40% снизила транзит газа в 2020 году

Анна Назайкина
17:22 02.01.2021
«Оператор ГТС Украины» осуществил транзит в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа.
Украина почти на 40% снизила транзит газа в 2020 году
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press

Транзит газа через Украину в Европу в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров - это на 38% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины».

«В 2020 году "Оператор ГТС Украины" осуществил транзит в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа (- 38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 миллиарда кубометров (+ 12% по сравнению с 2019 годом)», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такое изменение показателей может быть связано с запуском новых газопроводов в обход Украины, а также снижением спроса на голубое топливо в Евросоюзе и большие запасы газа в европейских подземных хранилищах газа.

«Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Россией был подписан пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт с пятилетним сроком. Согласно документу, «Газпромом» гарантируется прокачка 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в год впоследствии. Данные соглашения обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.

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