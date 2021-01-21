Обама, Буш и Клинтон поздравили Байдена в совместном обращении
Еще один бывший президент США Джимми Картер не смог присутствовать на инаугурации из-за преклонного возраста - ему 96 лет.
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Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон поздравили американского лидера Джо Байдена в совместном обращении, пожелав ему успеха.
«Инаугурации показывают традицию мирной передачи власти, которой больше 200 лет», - сказал Обама.
Все трое экс-президента присутствовали на торжественной церемонии инаугурации. Дональд Трамп, в свою очередь, на церемонию не пришел. За несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду. Еще один бывший президент США Джимми Картер не смог присутствовать из-за преклонного возраста - ему 96 лет.