В стране и мире Обама, Буш и Клинтон поздравили Байдена в совместном обращении Алена Миронова Еще один бывший президент США Джимми Картер не смог присутствовать на инаугурации из-за преклонного возраста - ему 96 лет. © Фото: Jim Lo Scalzo, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон поздравили американского лидера Джо Байдена в совместном обращении, пожелав ему успеха. «Инаугурации показывают традицию мирной передачи власти, которой больше 200 лет», - сказал Обама. Все трое экс-президента присутствовали на торжественной церемонии инаугурации. Дональд Трамп, в свою очередь, на церемонию не пришел. За несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду. Еще один бывший президент США Джимми Картер не смог присутствовать из-за преклонного возраста - ему 96 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика