Цена биткоина вновь обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов. В субботу, 2 января, криптовалюта подорожала более чем на 8 процентов, ее стоимость поднялась выше отметки в 30 тысяч долларов.

В настоящее время на долю биткоина приходится примерно 71,1 процента всего глобального рынка криптовалют. Впервые он взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года и продолжает бить рекорды.

«Текущее состояние социальной матрицы крипторынка говорит за то, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции», - рассказал РИА Новости эксперт Владимир Панушкин.

По его словам, снижению цены биткоина может способствовать всемирное празднование Нового года.