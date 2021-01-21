Новый секретарь Белого дома Дженнифер Псаки пообещала журналистам ежедневные брифинги

Новый секретарь Белого дома Дженнифер Псаки пообещала журналистам проводить ежедневные брифинги.

При Бараке Обаме женщина занимала пост официального представителя Госдепа и прославилась своими высказываниями о ситуации в мире. Так, например, она уверяла, что газ транспортируют из Западной Европы через Украину в Россию, а также угрожала отправить американский флот к берегам Белоруссии.

Сразу после инаугурации Псаки провела свой первый брифинг, на котором, однако, была немногословна. Она озвучила подписанные новым главой США указы, большинство из которых перечеркивают распоряжения Трампа, а также рассказала, с кем первым из иностранных лидеров поговорит Байден - это будет премьер Канады Джастин Трюдо.