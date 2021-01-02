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В ДНР обратились к Зеленскому

Анна Назайкина
17:00 02.01.2021
Ранее президент Украины заявил, что хочет рассказать о том, что на Донбассе наступил мир, не из Киева, а на улице Артема в Донецке.
В ДНР обратились к Зеленскому
© Фото: Офис Президента Украины

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, тем самым прокомментировав его выступление в новогоднюю ночь.

«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — говорится в обращении.

Кроме того, в Народной милиции выдвинули предположение, что Зеленский, когда сказала о том, что хочет написать «Крым — это Украина» на песке пляжа в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а поселок под Мариуполем.

«Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», — добавили в ведомстве.

Ранее Владимир Зеленским в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса. Глава государства заявил, что хочет сообщить о том, что в регионе наступил мир, находясь не в Киеве, а на улице Артема в Донецке.

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