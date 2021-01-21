В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Национальное управление по контролю за медикаментами завершило проверку российской вакцины «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны.

Результаты проверки показали свою эффективность и безопасность для людей старше 60 лет. Теперь осталось дождаться подтверждения Минздрава Аргентины, который разрешит начать вакцинацию пожилых людей «Спутником V». Об этом говорится в отчете, опубликованном 19 января на сайте Национального управления по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины.

Первая партия доз российской вакцины была доставлена в Буэнос-Айрес 24 декабря 2020 года - более 300 тысяч доз. Всего планируется поставить 10 миллионов доз. Вслед за Аргентиной закупить «Спутник V» может и Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна получила проект контракта на покупку российской вакцины. Он может быть подписан, если российская вакцина пройдет все необходимые лабораторные исследования.