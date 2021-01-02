Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Владимира Коренева

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Владимира Коренева. По словам градоначальника, память об актере навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и поклонников.

«Обладая огромным талантом и обаянием, Владимир Борисович Коренев сыграл десятки романтических, драматических и других ярких ролей, которые завоевали сердца миллионов зрителей и вошли в золотой фонд театра и кино. За годы преподавательской деятельности Владимир Борисович воспитал целую плеяду актеров, продолжающих дело мастера и приумножающих славные культурные традиции нашей страны. Светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников», - сообщается на официальном сайте Собянина.

Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», ушел из жизни сегодня в возрасте 80 лет. В Электротеатре Станиславский, где актер служил многие годы, сообщили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.