Более 16 тысяч человек остались без света в Псковской области

В Псковской области остались без электричества более тысячи населенных пунктов. Из-за налипания мокрого снега на провода около 16,2 тысяч человек остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 1 008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16 200 человек), социально значимые объекты – 13», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве взяли на особый контроль ситуацию с энергоснабжением в Псковской области. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены 341 специалист и 100 единиц техники. В регионе задействовано 36 резервных источников энергоснабжения.