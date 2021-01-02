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Более 16 тысяч человек остались без света в Псковской области

Тамара Астапенкова
16:50 02.01.2021
Ведутся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены 341 специалист и 100 единиц техники.
Более 16 тысяч человек остались без света в Псковской области
© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press

В Псковской области остались без электричества более тысячи населенных пунктов. Из-за налипания мокрого снега на провода около 16,2 тысяч человек остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 1 008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16 200 человек), социально значимые объекты – 13», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве взяли на особый контроль ситуацию с энергоснабжением в Псковской области. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены 341 специалист и 100 единиц техники. В регионе задействовано 36 резервных источников энергоснабжения.

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