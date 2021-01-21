МЧС России мониторит ситуацию на крымских дорогах с помощью беспилотников

Главное управление МЧС России постоянно контролирует ситуацию, связанную с прохождением комплекса опасных метеоявлений. Для мониторинга обстановки задействована группа беспилотных летательных аппаратов.

На базе Главного управления Республики Крым продолжает свою работу оперативный штаб, в состав которого вошли специалисты чрезвычайного ведомства, служб взаимодействия Республики. На участках с наибольшим риском возникновения происшествий, связанных с опасными метеоявлениями, осуществляется дежурство оперативными группами и другими экстренными службами Крыма.

Особое внимание уделяется участкам дорог в районе Грушевского перевала, дороги на плато Ай-Петри, по трассе «Таврида», где накануне из-за опасных метеоявлений крымские спасатели оказывали помощь автомобилистам. По результатам контроля с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата затруднения в движении транспорта и чрезвычайных происшествий не зафиксировано.