В КоАП планируют закрепить наказание за жестокое обращение с животными

В правительство РФ внесен законопроект об административном наказании за жестокое обращение с животными, использование их в культурно-зрелищных целях и несоблюдение требований к их содержанию.

Предполагается, что штраф за такие правонарушения может составить от 3 до 150 тысяч рублей. Законопроект внесло Министерство юстиции РФ после поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал на встрече с представителями общественных организаций, занимающихся вопросами экологии и защиты животных.

Как отметил глава профильного комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект может поступить в парламент уже весной, пишут «Известия». Инициативу готовы поддержать во всех фракциях Госдумы.

В настоящее время нормы УК РФ предусматривают серьезное наказание за жестокое обращение с животными только в случае нанесения животному тяжкого вреда, например, повлекшего его смерть.

В октябре 2020 года сам Бурматов («Единая Россия») обратился в Минюст с предложением прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) такую санкцию, как конфискация животных.