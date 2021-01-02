В стране и мире Обед в гроте дальневосточного леопарда попал на видео в Приморье Тамара Астапенкова Ученым удалось идентифицировать попавшего в кадр хищника по индивидуальному узору пятен на шкуре. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Уникальные кадры с дальневосточным леопардом, который обедает оленем в лесном гроте, удалось снять в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. По словам специалистов, стать свидетелем трапезы самой редкой и осторожной кошки в дикой природе - большая удача. «Заснять трапезу леопарда под подобными каменными сводами в дикой природе удается крайне редко. Пещеры используются дальневосточными леопардами как места отдыха, в которых можно спрятаться от зноя или ненастной погоды», - говорится в сообщении. Ученым удалось идентифицировать попавшего в кадр хищника по индивидуальному узору пятен на шкуре. Это молодая четырехлетняя самка, которую зарегистрировали в нацпарке в 2017 году. Как отметили специалисты, в фотоловушки Leo 117F попадает нечасто. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика