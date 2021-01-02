Врачи заявили об отсутствии улучшения состояния госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Состояние Алисы Фрейндлих, которая попала в реанимацию с коронавирусом, остается стабильно тяжелым. Изменений в лучшую или худшую сторону нет. Об этом сообщили в клинической больнице Петербурга №122, где лечится актриса.

«Но ночь прошла спокойно, что уже само по себе неплохо», - рассказали spbdnevnik.ru врачи.

Фрейндлих была доставлена в больницу в пятницу, 25 декабря. В настоящее время она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. В той же больнице проходят лечение от коронавируса ее дочь Варвара и внучка Анна.