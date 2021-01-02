Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Миздраве заявили, что 800 тысяч россиян привились от коронавируса

Анна Назайкина
16:22 02.01.2021
В РФ за сутки выявили 26 301 новый случай инфицирования COVID-19.
В Миздраве заявили, что 800 тысяч россиян привились от коронавируса
© Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpress

Более 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19 доставлено в регионы РФ, уже 800 тысяч россиян получили прививку. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным - это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину», - сказал Мурашко.

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 26 301 человек, причем у 14,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 18 897 россиянам, скончались - 447. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 212 637. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исходов, выздоровело 2 599 035 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.