В Миздраве заявили, что 800 тысяч россиян привились от коронавируса

Более 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19 доставлено в регионы РФ, уже 800 тысяч россиян получили прививку. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным - это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину», - сказал Мурашко.

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 26 301 человек, причем у 14,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 18 897 россиянам, скончались - 447. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 212 637. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исходов, выздоровело 2 599 035 человек.