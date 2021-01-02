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«Трудно сравнивать с кем-то»: Заславский поделился воспоминаниями о Кореневе

Иван Линдеманн
15:53 02.01.2021
Ректор ГИТИСа напомнил, что Коренев был одним из тех артистов, который способен был собирать полный зал.
«Трудно сравнивать с кем-то»: Заславский поделился воспоминаниями о Кореневе
© Фото: Slon, Kino-teatr

Владимир Коренев был одним из главных актеров Электротеатра Станиславского. Сравнивать артиста с кем бы то ни было довольно трудно. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«В прошлом году Кореневу в июне исполнилось 80 лет, и в театре принято отмечать юбилеи, понятно, что из-за всех ограничений юбилей переносили... И отпраздновать его на сцене и вообще уже, к сожалению, не удастся... Славу Кореневу трудно сравнивать с кем бы то ни было еще», - сказал он в беседе с RT.

Также Заславский рассказал, как Коренева утвердили на главную роль в фильме «Человек-амфибия». По его словам, это произошло, когда актер учился на последнем курсе ГИТИСа у «великих представителей второго поколения художественного театра». Его педагогами были Григорий Конский и Ольга Андровская.

«Можно встретить в интернете слова о том, что он стал секс-символом эпохи... Это сегодня секс-символы меняются как мячи в каком-то барабанном колесе той или другой лотереи, а тогда человек становился символом надолго, и поклонницы Коренева приходили на его спектакли, не пропуская ни одного, спустя 10-20-30-40 лет после премьеры этого фильма», - подчеркнул Заславский.

Кроме того ректор ГИТИСа напомнил, что Коренев был одним из тех артистов, который способен был собирать полный зал.

Народного артиста России Владимира Коренева не стало в субботу, 2 января. Предварительной причиной смерти называют последствия коронавирусной инфекции.

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