Живая контрабанда: российского биолога задержали при попытке вывезти из Бразилии животных и насекомых

В Бразилии задержали россиянина, который пытался вывезти из страны свыше двухсот тропических животных и насекомых. Гражданин РФ, которым оказался 35-летний биолог, сложил в багаж и ручную кладь лягушек, пауков и ящериц.

Собирал их натуралист по всей стране - от джунглей Амазонки до плоскогорья. Задержали его в аэропорту сразу на досмотре. Причем, три года назад он уже был арестован в Амстердаме за вывоз животных из той же Бразилии. С тех пор ученый находился под наблюдением местных властей. Ему предъявят обвинения в контрабанде и посягательстве на безопасность окружающей среды. Об этом пишет портал «R7».

Ранее Соединенные Штаты сообщили о намерении снять ограничительные меры на въезд в страну из ряда государств, включая Бразилию. Запрет, по имеющемуся плану, будет снят 26 января. Об этом заявил тогда еще действующий американский лидер Дональд Трамп.