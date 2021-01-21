Джо Байден привел к присяге сотни американских чиновников

Новый президент Соединенных Штатов Джо Байден провел официальную церемонию, на которой приняли присягу несколько сотен помощников главы государства. Для их назначения не потребовалось одобрение Сената.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Все государственные служащие повторили текст клятвы, обязующей защищать американскую конституцию.

Байден отметил, что рад началу совместной работы с новыми коллегами. Он указал, что надеется в будущем на их помощь, в том числе в случаях принятия им ошибочных решений.

Ранее сообщалось, что лидер США назначил нового директора национальной разведки. Им стала бывший заместитель главы ЦРУ Аврил Хэйнс.