Джо Байден привел к присяге сотни американских чиновников
Байден отметил, что рад началу совместной работы с новыми коллегами.
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Новый президент Соединенных Штатов Джо Байден провел официальную церемонию, на которой приняли присягу несколько сотен помощников главы государства. Для их назначения не потребовалось одобрение Сената.
Мероприятие прошло в онлайн-формате. Все государственные служащие повторили текст клятвы, обязующей защищать американскую конституцию.
Байден отметил, что рад началу совместной работы с новыми коллегами. Он указал, что надеется в будущем на их помощь, в том числе в случаях принятия им ошибочных решений.
Ранее сообщалось, что лидер США назначил нового директора национальной разведки. Им стала бывший заместитель главы ЦРУ Аврил Хэйнс.