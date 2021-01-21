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Джо Байден привел к присяге сотни американских чиновников

Анна Берестовая
05:49 21.01.2021
Байден отметил, что рад началу совместной работы с новыми коллегами.
Джо Байден привел к присяге сотни американских чиновников
© Фото: Caroline Brehman Keystone Press Agency Globallookpress
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Новый президент Соединенных Штатов Джо Байден провел официальную церемонию, на которой приняли присягу несколько сотен помощников главы государства. Для их назначения не потребовалось одобрение Сената.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Все государственные служащие повторили текст клятвы, обязующей защищать американскую конституцию.

Байден отметил, что рад началу совместной работы с новыми коллегами. Он указал, что надеется в будущем на их помощь, в том числе в случаях принятия им ошибочных решений.

Ранее сообщалось, что лидер США назначил нового директора национальной разведки. Им стала бывший заместитель главы ЦРУ Аврил Хэйнс.

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