Байден назвал свое избрание победой демократии
Новый президент США призвал американцев объединиться.
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Заступивший на должность президента США Джозеф Байден назвал свое избрание победой демократии. Об этом новый американский лидер заявил в телеэфире в рамках инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня мы уяснили, что демократия - это ценность, из-за вас демократия победила» - заявил Байден.
Президент призвал американцев объединиться перед вызовами, выпадающими на долю страны и отметил, что США «великая нация с хорошими людьми».