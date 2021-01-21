Заступивший на должность президента США Джозеф Байден назвал свое избрание победой демократии. Об этом новый американский лидер заявил в телеэфире в рамках инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы уяснили, что демократия - это ценность, из-за вас демократия победила» - заявил Байден.

Президент призвал американцев объединиться перед вызовами, выпадающими на долю страны и отметил, что США «великая нация с хорошими людьми».