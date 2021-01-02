В Гильдии актеров кино рассказали о Владимире Кореневе

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина назвала огромным человеческим горем смерть народного артиста Владимира Коренева. Исполнитель роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» скончался в субботу, 2 января. Предварительной причиной смерти актера называют последствия коронавирусной инфекции. Народному артисту было 80 лет.

«Начинается 2021 год, на который мы очень надеялись, что наши друзья наконец-то нас пощадят и не будут уходить от нас. Сегодня мы узнали, что умер Коренев. Говорить о его таланте и о том, как его любят люди, - это практически ничего не сказать», - рассказала RT Гущина.

Она вспомнила, насколько Владимир Коренев был популярен в СССР, а его фотографии висели во всех квартирах и комнатах в общежитиях.

«Я помню, в моей юности, когда вышел журнал, где он был на обложке, во всех домах, в студенческих общежитиях - везде висел его портрет, везде. Светлая ему память. Мужества и выдержки его совершенно потрясающей жене», - добавила Гущина.

Она рассказала о работе Владимира Коренева в жюри фестиваля «Созвездие», как он переживал и говорил, что «трудно судить артистов».

«Он, наверное, не хотел никому доставить горя. А сегодня он ушел от нас - это огромное человеческое горе», - добавила Валерия Гущина.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева. По словам президента РФ, в истории культуры страны навсегда останутся талантливые и запоминающиеся работы артиста.