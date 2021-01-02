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Сторонники Трампа намерены провести митинг в день утверждения итогов выборов

Иван Линдеманн
15:30 02.01.2021
По словам президента США, шествие начнется 6 января в 11:00 (19:00 по московскому времени).
Сторонники Трампа намерены провести митинг в день утверждения итогов выборов
© Фото: Globallookpress

Сторонники Дональда Трампа планируют 6 января провести шествие в Вашингтоне. Именно в этом день Конгресс будет утверждать итоги голосования выборщиков.

Отказавшийся признавать поражение действующий президент США поделился в своем Twitter призывом республиканцев.

«Демократы строят планы, касающиеся того, как аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», - сообщается на сайте организаторов акции.

Накануне и сам Трамп написал в социальной сети, что митинг начнется 6 января в 11:00 (19:00 по московскому времени). Информацию о месте проведения президент США обещал предоставить позднее.

По официальным данным, на выборах президента, прошедших 3 ноября 2020 года, победил демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Действующий глава Белого дома не признает итоги голосования. Он считает, что во время выборов была допущена масса нарушений.

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