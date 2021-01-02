В России ужесточают правила тюнинга автомобилей

С 1 февраля 2021 года автолюбители в России больше не смогут получить разрешение на тюнинг, если будут отсутствовать в специальном реестре заключение испытательного центра и протокол проверки.

Соответствующие изменения внесены постановлением правительства «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза (“О безопасности колесных транспортных средств”)». Они вступают в силу 1 февраля 2021 года.

Согласно документу, отказать в выдаче разрешения могут, если заключение испытательной лабораторией, оценивающей соответствие ГОСТ, «отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений».

Даже если водитель сделал тюнинг для своего авто, ГИБДД не выдаст свидетельство о проведении осмотра транспортного средства при отсутствии в реестре протокола проверки испытательной лабораторией.

Напомним, что с 1 июля 2020 года были введены новые правила регистрации автомобилей, которые прошли процедуру тюнинга. Водителей, которые самостоятельно усовершенствовали свое транспортное средство, обязали посещать техническую лабораторию. К примеру, если автовладелец установил в машине газовое оборудование, силовые бамперы или экспедиционные багажники, то авто потребуется проведение расширенных технических испытаний.