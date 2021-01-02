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В театре «Станиславский» рассказали о дате и месте прощания с актером Кореневым

Ян Брацкий
14:09 02.01.2021
Известный по своей роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев умер на 81-ом году жизни от последствий COVID-19.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: kinopoisk.ru

О дате и месте прощания с актером Владимиром Кореневым будет сообщено дополнительно. Об этом заявили в пресс-службе театра «Станиславский». Сейчас там решают все организационные вопросы.

«Мы все уточняем, новость пришла совсем недавно. Скоро на официальном сайте театра и в социальных сетях все напишем. Потом решим, когда будет прощание и состоятся похороны», - рассказала «Звезде» пресс-секретарь театра Анна Амбарцумян.

О смерти Коренева стало известно сегодня. Любимый многими кинозрителями актер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Незадолго до этого он был госпитализирован в Коммунарку и находился в «красной зоне» ковидного госпиталя.

Актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Свою знаменитую роль Ихтиандра в фантастическом фильме «Человек-амфибия» Коренев получил на последнем курсе ГИТИСа. После премьеры киноленты он получил всесоюзную известность. Зрителям Коренев также известен по работам в фильмах «Освобождение», «Дети Дон-Кихота» и другим ролям. 

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