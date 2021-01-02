Мастер-класс и красная зона: глава Минздрава приехал с инспекцией в Тверь

Сегодня, 2 января, министр здравоохранения Михаил Мурашко осматривает медицинские учреждения Твери.

Глава Минздрава с губернатором области Игорем Руденя уже посетили Центр обработки вызовов системы 112, в который за два дня 2021 года поступили более трех тысяч звонков.

Люди звонят в Центр, в основном, за неотложной помощью. Диспетчеры связываются с врачами скорой мгновенно, поскольку находятся рядом друг с другом. Для пациентов с COVID-19 выделена отдельная линия. В реанимобиле учебного центра министр провел мастер-класс по оказанию первой помощи.

Сейчас Михаил Мурашко собирается с инспекцией в красную зону. Также запланировано посещение инфекционного госпиталя, ПЦР-лаборатории и строительной площадки детской областной клинической больницы.