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Мастер-класс и красная зона: глава Минздрава приехал с инспекцией в Тверь

Тамара Астапенкова
14:55 02.01.2021
В реанимобиле учебного центра министр провел мастер-класс по оказанию первой помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 2 января, министр здравоохранения Михаил Мурашко осматривает медицинские учреждения Твери.

Глава Минздрава с губернатором области Игорем Руденя уже посетили Центр обработки вызовов системы 112, в который за два дня 2021 года поступили более трех тысяч звонков.

Люди звонят в Центр, в основном, за неотложной помощью. Диспетчеры связываются с врачами скорой мгновенно, поскольку находятся рядом друг с другом. Для пациентов с COVID-19 выделена отдельная линия. В реанимобиле учебного центра министр провел мастер-класс по оказанию первой помощи.

Сейчас Михаил Мурашко собирается с инспекцией в красную зону. Также запланировано посещение инфекционного госпиталя, ПЦР-лаборатории и строительной площадки детской областной клинической больницы.

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