В стране и мире Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева Иван Линдеманн По словам главы государства, в истории культуры страны навсегда останутся талантливые и запоминающиеся работы артиста. © Фото: Пресс-служба президента РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева. Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства», - сказал президент России. По словам главы государства, в истории культуры страны навсегда останутся талантливые и запоминающиеся работы артиста. Владимир Коренев скончался в Москве в субботу, 2 января. Предварительной причиной смерти артиста называют последствия коронавирусной инфекции. Зрителям актер запомнился по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Кореневу было 80 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика