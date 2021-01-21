В пункт приема граждан в Степанакерте обратилось уже более 2 тысяч человек
«Горячая линия» проводит сбор сведений о пропавших участниках конфликта в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Степанакерте продолжает работу пункт приема граждан по вопросам поиска пропавших без вести участников конфликта в Нагорном Карабахе. На данный момент в пункт обратилось уже более 2320 человек, из них 525 – по «горячей линии».
Поиск пропавших без вести осуществляет российский миротворческий контингент, при взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторонами.
Отмечается, что все обращения граждан Нагорного Карабаха фиксируются и заносятся в базу данных, которая передается в совместные поисковые группы.