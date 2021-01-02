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Белое покрывало: на Москву обрушился сильный снегопад

Анна Назайкина
14:29 02.01.2021
По прогнозам синоптиков, за сутки в столичном регионе выпадет около 10% месячной нормы осадков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве на сутки продлили жёлтый уровень погодной опасности из-за обрушившегося на столицу снегопада. Как сообщили в Центре погоды «Фобос», сегодня в городе сохранится пасмурная с влажными снегопадами погода при температуре воздуха на 5-7 градусов выше климатической нормы.

Накануне ледяной дождь превратил улицы в каток. Тротуары стали зеркальными – пройти, не поскользнувшись, можно было с трудом. Некоторые москвичи для прогулок по городу переобулись в коньки.

Столичный Департамент транспорта просит водителей и пешеходов быть особо внимательными и острожными. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до конца дня, в некоторых районах возможен дождь.

Кроме того, в столице из-за погодных условий задержаны десятки авиарейсов. В основном речь идет о самолетах, летящих из Сибири. Опоздание в среднем составляет около часа.

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