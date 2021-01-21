Нидерланды могут ввести комендантский час из-за коронавируса

Власти Нидерландов могут ввести комендантский час из-за нового штамма коронавируса. Правительство опасается увеличения числа заболевших. Ограничения планируется ввести с завтрашнего дня. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Жителям запрещается покидать свои дома в ночное время. Работающим для передвижения по улицам потребуется разрешение от работодателя.

Тем временем в британском Солсбери экстренно создаются центры для вакцинации. Один из пунктов был организован в соборе XII века. Отмечается, что получить препарат в пункте смогут только люди старше 80 лет. Главной особенностью «соборного» пункта стала органная музыка, которая играет во время процедуры вакцинации.