Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке

Работавшая в Организации объединенных наций (ООН) дипломат, была обнаружена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

Пока остается неизвестным, в постоянном представительстве какой именно страны она работала, однако журналисты узнали возраст женщины - 38 лет.

Как рассказали в полиции, дипломат жила в этой квартире не менее двух лет. Также в правоохранительных органах не исключили версию убийства.