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В ВОЗ оценили действия российских медиков в период пандемии

Анна Назайкина
13:02 02.01.2021
Отмечается, что с первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью.
В ВОЗ оценили действия российских медиков в период пандемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российские медицинские работники образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в совместной статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге и представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович.

«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью. Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений», - цитирует представителей организации ТАСС.

Также в статье отмечается, что тысячи жителей России стали участниками волонтерского движения. Добровольцы безвозмездно помогали нуждающимся, морально поддержали их, обеспечивали доставку средств индивидуальной защиты, лекарств и продуктов пожилым людям, заботились о питомцах, чьи хозяева заболели.

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