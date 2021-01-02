В ВОЗ оценили действия российских медиков в период пандемии

Российские медицинские работники образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в совместной статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге и представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович.

«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью. Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений», - цитирует представителей организации ТАСС.

Также в статье отмечается, что тысячи жителей России стали участниками волонтерского движения. Добровольцы безвозмездно помогали нуждающимся, морально поддержали их, обеспечивали доставку средств индивидуальной защиты, лекарств и продуктов пожилым людям, заботились о питомцах, чьи хозяева заболели.