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Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

Анна Назайкина
13:39 02.01.2021
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани.
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
© Фото: Thomas Imophoto, thek.net via, Globallookpress

Китай стал страной, которая сообщила о возникновении коронавируса, однако обнаруживается все больше доказательств того, что новая инфекция была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Об этом заявил в интервью агентству Xinhua министр иностранных дел Китая Ван И.

«Мы поспешили первыми сообщить об эпидемии. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру…Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Ван И заявил, что Китай находился в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации.

«Мы находимся на переднем крае борьбы за общественное мнение. Мы решительно против политизации пандемии и навешивания ярлыков на вирус и никогда не позволим лжи исказить объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией»,- подчеркнул он.

Напомним, что 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили миру о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани. Возбудителем заболевания являлся новый коронавирус, который получил название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекцией пандемией.

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