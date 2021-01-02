Диетолог посоветовал, как не набрать вес в новогодние праздники

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что лишние килограммы могут стать частым последствием новогодних праздников. При этом, по словам специалиста, человек, который весь год питался умеренно, но позволил себе некоторые излишества, сильно не растолстеет.

Специалист отметил, что есть несколько приемов, которые помогут в праздничные дни не переедать. К примеру, во время новогодних праздников нужно чаще ходить в облегающей одежде: джинсах, платьях, юбках. То есть в одежде, которая лишний раз будет косвенно или прямо намекать на лишний вес и необходимость следить за фигурой, передает Sputnik.

«Второй – правильно планировать походы в гости. Сосед за столом, который будет налегать на еду и обвинять вас, что вы не пьете, не едите, на 30% повлияет на количество съеденного», - подчеркнул Бобровский.

И плюс к этому еще есть два очень эффективных приема – больше общаться и не держать тарелку пустой во время застолья.

«Как только ваша тарелка опустела, найдется тысяча добрых рук, которые начнут туда что-то подкладывать. Пусть она будет наполнена овощами, фруктами, какими-то деликатесами», - отметил диетолог.

Также он рекомендовал не сидеть с печальным видом за столом и много общаться с гостями. По словам диетолога, от количества слов, сказанных за праздничным столом, напрямую зависит наличие или отсутствие лишних килограммов.