Эксперт рассказал, как эффективно пользоваться каршерингом

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал о каршеринге в России и о том, как им эффективно пользоваться. По его словам, в первую очередь стоит смотреть на цену аренды автомобиля. Он объяснил, что многие компании ставят ценовые «ловушки», которые нужно уметь избегать.

«Когда подходишь к автомобилю, у тебя всегда должен быть фонарик. Это уже техническая часть. Если у тебя нет фонарика, а ты приходишь к автомобилю в темное время, то считай, что ты можешь влететь на огромные деньги. Ты не заметил какое-то повреждение, его припишут к тебе», - обозначил Субботин.

Специалист указал, что также подойдет заряженный смартфон, который не разряжается на холоде. Он также рассказал, что сам начинает осмотр автомобиля снизу в местах, которые нередко повреждаются.

«Если в лобовом стекле трещина, отметьте ее. Потому что когда ты сядешь в автомобиль, уже будет поздно. Все на это будут обращать внимание», подметил эксперт.

Субботин отметил, что прежде, чем начать поездку в автомобиле следует отрегулировать сиденье машины под себя, чтобы ехать комфортно. Он также рекомендовал внимательно следить за парковкой автомобиля. Парковка в месте, на котором данная услуга не разрешена, может грозить большими штрафами и, возможно, эвакуацией транспортного средства.