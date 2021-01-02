Умер актер Владимир Коренев

В Москве умер Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в советском фантастическом фильме «Человек-амфибия». Предварительной причиной смерти артиста называют последствия коронавирусной инфекции. Последнее время он находился в «красной зоне» инфекционного госпиталя. Об этом «Звезде» рассказала его дочь и актриса Ирина Коренева.

«Да, это произошло сегодня. Он болел и находился в Коммунарке. Сейчас решаются все вопросы, связанные с прощанием, мы сообщим дополнительно», - рассказала Коренева.

Знаменитый актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Свою знаменитую роль Ихтиандра Коренев получил на последнем курсе ГИТИСа. После премьеры киноленты он получил всесоюзную известность. Зрителям Коренев также известен по работам в фильмах «Освобождение», «Дети Дон-Кихота» и другим ролям.