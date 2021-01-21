Псаки не смогла ответить на вопрос о возможном разговоре Байдена с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на первом брифинге для журналистов при администрации Байдена. По ее словам, первый телефонный разговор новый президент США проведет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. О планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным информации пока нет.

«Первый звонок будет с премьером Канады Трюдо. Не знаю, будет ли говорить Байден с Путиным, пока нет информации», - заявила Псаки.

Также Псаки отметила, что Байден назначил ее на должность пресс-секретаря, чтобы «вернуть честность» в Белый дом.