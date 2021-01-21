Сенат США утвердил нового директора нацразведки
На должность избрали экс-замдиректора ЦРУ Аврил Хэйнс.
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Сенат Конгресса США по результатам голосования утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Хэйнс долго и тесно сотрудничала с Джозефом Байденом, вступившим на должность президента США. Ранее она занимала должность замдиректора ЦРУ, а позже - заместителя советника президента Барака Обамы по национальной безопасности.
Ранее Джозеф Байден назначил исполняющего обязанности госсекретаря США – им стал Дэниэл Смит, директор Института зарубежной структуры.