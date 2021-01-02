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Крупные учения по гражданской обороне пройдут под руководством Путина

Ян Брацкий
12:53 02.01.2021
Последние Всероссийские учения по гражданской обороне состоялись в октябре прошлого года.
Крупные учения по гражданской обороне пройдут под руководством Путина
© Фото: EMERCOM of Russia, via, Globallookpress

Масштабные учения по гражданской обороне под руководством президента Владимира Путина запланированы на 2021 год. Об этом заявили в МЧС РФ. Ведомство имеет богатый опыт проведения подобных мероприятий. Последние крупные Всероссийские учения по гражданской обороне состоялись в октябре прошлого года. Помимо спасателей в них приняли активное участие представители исполнительной власти.

«Это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

В ходе занятий их участники отработали вопросы информирования, общего сбора и оповещения населения о возможном ЧП. Центр учений находился в Тверской области, где была развернута основная площадка.

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